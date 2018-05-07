Два торговых центра сгорели на Ямале в выходные: возбуждены уголовные дела (ФОТО)

На Ямале в минувшие выходные сгорели сразу два торговых центра. Возбуждены уголовные дела. Основной версией произошедшего является поджог. Как сообщили в полиции, возгорание началось с торговых точек, принадлежащих одному коммерсанту. Местные жители отмечают, что магазины пользовались популярностью из-за низких цен.

Пожар в одном торговом центре охватил площадь 400 кв. м. Во втором случае площадь возгорания составила 100 кв. м. В пожарах никто не пострадал, оба ЧП произошли в ночное время.

Предварительный ущерб от возгораний составил 63 млн рублей, пишет «Новый день». Сейчас торговым центрам нужно время на проведение ремонтов, на этот период торговые площади будут закрыты.

Можно ли спастись из торговых центров в Нижнем Тагиле? Читайте в материале TagilCity.ru.