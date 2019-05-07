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В Екатеринбурге на стройке рабочего придавило бетонной плитой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге на стройке рабочего придавило бетонной плитой

Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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