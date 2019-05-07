В Екатеринбурге на стройке рабочего придавило бетонной плитой
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге рабочий «Атомстройкомплекса» получил травмы в результате падения бетонной плиты, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 7 мая на улице Ирбитской. На восьмом этаже сорвалась бетонная плита и упала на работника строительного объекта. В фирме, занимающейся строительством дома, ЧП подтвердили. Однако сообщили, что рабочий пострадал не сильно.
Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, у него ушиб ребер,сообщили корреспондентам Е1 в «Атомстройкомплексе».
6 мая на улице Ирбитской из окна многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошел в соседнем доме.
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