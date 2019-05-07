В Каменске-Уральском окровавленная женщина обвинила полицейских в избиении

Женщина рассказала, что в отдел полиции она приехала вместе с братом, который является инвалидом. У нее обокрали квартиру, похитили 200 тысяч рублей, женщину доставили написать заявление. Однако в отделе полиции, с ее слов, она была избита полицейскими, которых называет «рыжий» и Кузнецов.

Горожанка пояснила, что в отделе полиции № 24 у нее забрали сотовый телефон и паспорт. Брата увели и заперли. Саму женщину избили, ударив головой о стол. Как сообщает потерпевшая, в результате этого она получила рваную рану щеки и потеряла сознание. Очнувшись, она выбежала из отделения. Уже на улице на нее обратили внимание прохожие, которые позвонили в скорую помощь, а также записали на видео пояснения горожанки касательно инцидента.

Видео Видео: телеканал KRIKNEWS

Врио начальника ГУ МВД Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин дал поручение провести тщательную внутреннюю проверку в связи с происшествием.

Если подтвердится информация о том, что сотрудники отдела полиции №24 превысили должностные полномочия или допустили иные нарушения, со стороны главка последуют самые жесткие и принципиальные меры реагирования,сообщил корреспондентам «Комсомольской Правды» руководитель пресс-службы свердловской полиции полковник Валерий Горелых.