Возгорание на газопроводе произошло в Свердловской области
В понедельник, 6 мая, на газопроводе «Ямбург — Поволжье» в Свердловской области произошел разрыв с последующим возгоранием. Пострадавших при ЧП нет. В полиции сообщают, что причиной инцидента мог стать износ оборудования, пишет ТАСС.
В Свердловской области 6 мая произошел разрыв на газопроводе «Ямбург — Поволжье» в 100 километрах от Ивделя. Магистраль принадлежит компании «Газпром трансгаз Югорск». На место оперативно выехали аварийные бригады. Участок газопровода был отключен для выгорания. Во время ЧП никто не пострадал. Подача газа свердловчанам не прекращена, подача топлива осуществляется по альтернативным маршрутам. Угрозы жителям близлежащих населенных пунктов нет.
Как сообщили корреспондентам ТАСС в правоохранительных органах, инцидент мог произойти из-за износа оборудования.
На место происшествия выехала оперативная разведывательная группа предприятия — собственника данной ветки газопровода. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за износа оборудования,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ранее ООО «Тюменьтрансгаз») является дочерним предприятием «Газпрома». Компания занимается поставкой газа потребителям по магистральным сетям.