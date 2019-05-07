Возгорание на газопроводе произошло в Свердловской области

В Свердловской области 6 мая произошел разрыв на газопроводе «Ямбург — Поволжье» в 100 километрах от Ивделя. Магистраль принадлежит компании «Газпром трансгаз Югорск». На место оперативно выехали аварийные бригады. Участок газопровода был отключен для выгорания. Во время ЧП никто не пострадал. Подача газа свердловчанам не прекращена, подача топлива осуществляется по альтернативным маршрутам. Угрозы жителям близлежащих населенных пунктов нет.