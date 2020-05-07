На трассе Екатеринбурга автомобиль сбил двух подростков на велосипедах

В результате происшествия 17-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника, а 16-летний — ушибы и ссадины. Как сообщили изданию в городском управлении ГИБДД, ДТП произошло на 12-м километре дублера Сибирского тракта.

По предварительной информации, водитель иномарки двигался со стороны ЕКАД в сторону Екатеринбурга. Он выехал на обочину, где допустил наезд на велосипедистов. По словам водителя, он ехал по средней полосе, но затем решил перестроиться вправо. В результате он не справился с управлением. Общий стаж вождения у него составляет один год.

Как рассказала мама одного из пострадавших, ее сын и одноклассник поехали на дачу в поселок Бобровский. По дороге у велосипеда ее сына пробило колесо, а потому мальчики решили вернуться домой. По пути назад их сбил автомобиль.