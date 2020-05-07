Под Нижним Тагилом два человека пострадали в ДТП из-за пьяного водителя фуры

30-летний мужчина за рулём грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Грузовик столкнулся с автомобилями Skoda Yeti и Honda Civic, затем врезался в деревья на обочине. Об этом рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.