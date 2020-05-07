Под Нижним Тагилом два человека пострадали в ДТП из-за пьяного водителя фуры
Сегодня, 16:09ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
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6 мая на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором пострадали два человека, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
30-летний мужчина за рулём грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Грузовик столкнулся с автомобилями Skoda Yeti и Honda Civic, затем врезался в деревья на обочине. Об этом рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Водитель и пассажир Honda получили травмы. У водителя закрытый перелом костей таза, ушибы грудной клетки и левого плеча, у женщины-пассажира ушибы грудной клетки и локтевого сустава. Они были госпитализированы в больницу.
Водитель грузовика оказался пьян, его ждет лишение прав и штраф.
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