Пассажир улетевшей в кювет леговушки пострадал в результате ДТП на Серовском тракте

Пассажир улетевшей в кювет леговушки пострадал в результате ДТП на Серовском тракте
Пассажир улетевшей в кювет леговушки пострадал в результате ДТП на Серовском тракте
Сегодня, 14:09ПроисшествияФото: ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»
На 59 километре автодороги Екатеринбург — Серов Hyundai Solaris улетел в кювет, протаранив дорожное ограждение. В больницу с травмами был доставлен пожилой отец водителя.

Авария произошла в 14.40 в четверг, 6 мая. При движении по автодороге в сторону Серова водитель Hyundai Solaris допустил съезд в левый кювет по ходу движения, повредим при этом дорожное ограждение.

К месту аварии выезжали сотрудники ГИБДД Невьянска, а также пожарно-спасательное подразделение местной ПЧ.

В салоне автомобиля кроме водителя 1970 года рождения, который не пострадал, находился его отец 1944 года рождения. Пассажир с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы был доставлен в ЦГБ Невьянска. Мужчины направлялись в Качканар из Екатеринбурга, рассказали TagilCity.ru в ОГИБДД МО МВД Рссии «Невьянский».

Там отметили, что водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, имеет стаж 16 лет, в момент аварии он был трезв.

Напомним, вечером 28 апреля водитель легкового автомобиля Ford Fusion сбил лося на автодороге Екатеринбург — Серов под Верх-Нейвинском. Животное в результате ДТП погибло.

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