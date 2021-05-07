Пассажир улетевшей в кювет леговушки пострадал в результате ДТП на Серовском тракте

Авария произошла в 14.40 в четверг, 6 мая. При движении по автодороге в сторону Серова водитель Hyundai Solaris допустил съезд в левый кювет по ходу движения, повредим при этом дорожное ограждение.
К месту аварии выезжали сотрудники ГИБДД Невьянска, а также пожарно-спасательное подразделение местной ПЧ.
В салоне автомобиля кроме водителя 1970 года рождения, который не пострадал, находился его отец 1944 года рождения. Пассажир с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы был доставлен в ЦГБ Невьянска. Мужчины направлялись в Качканар из Екатеринбурга, рассказали TagilCity.ru в ОГИБДД МО МВД Рссии «Невьянский».
Там отметили, что водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, имеет стаж 16 лет, в момент аварии он был трезв.
Напомним, вечером 28 апреля водитель легкового автомобиля Ford Fusion сбил лося на автодороге Екатеринбург — Серов под Верх-Нейвинском. Животное в результате ДТП погибло.