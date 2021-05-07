Пассажир улетевшей в кювет леговушки пострадал в результате ДТП на Серовском тракте

В салоне автомобиля кроме водителя 1970 года рождения, который не пострадал, находился его отец 1944 года рождения. Пассажир с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы был доставлен в ЦГБ Невьянска. Мужчины направлялись в Качканар из Екатеринбурга, рассказали TagilCity.ru в ОГИБДД МО МВД Рссии «Невьянский».