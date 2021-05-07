Почти 900 гектаров леса сгорело в Свердловской области

В данный момент все природные пожары, бушевашие в регионе в течение последних суток, локализованы, а это значит распространение огня остановлено и он не угрожает населенным пунктам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В ведомстве отметили, что спасатели справились с огнем вдоль трассы Асбест — Екатеринбург, где пожар 5 мая вплотную приблизился к поселку Папанинцев.
Стоит отметить, что мониторинг лесопожарной обстановки проводится специалистами МЧС в круглосуточном режиме, в том числе при помощи летательных аппаратов. Сейчас в муниципалитетах проводятся работы по опашке и созданию минерализованных полос вблизи населенных пунктов, которые предназначены для отсекания лесного пожара от жилых строений.
Напомним, с 30 апреля на территории Свердловской области введен особый противопожарный режим. Использование открытого огня в регионе полностью запрещено.