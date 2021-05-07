Почти 900 гектаров леса сгорело в Свердловской области

Стоит отметить, что мониторинг лесопожарной обстановки проводится специалистами МЧС в круглосуточном режиме, в том числе при помощи летательных аппаратов. Сейчас в муниципалитетах проводятся работы по опашке и созданию минерализованных полос вблизи населенных пунктов, которые предназначены для отсекания лесного пожара от жилых строений.