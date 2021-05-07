Полдеревни уничтожил лесной пожар в Омской области

Полдеревни уничтожил лесной пожар в Омской области
Полдеревни уничтожил лесной пожар в Омской области
Сегодня, 13:36ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Омской области
6 мая полдеревни уничтожил лесной пожар в Омской области. В региональном СКР возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

Днем в четверг, 6 мая в Большереченском районе Омской области произошел крупный пожар, уничтоживший два десятка объектов в деревне Каракуль. Без жилья остались 14 семей, чьи дома полностью уничтожил огонь.

Пламя пришло со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, которая находится рядом со строениями, рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.

По данным спасателей, пожар уничтожил не только порядка 10 строений, но и 14 жилых домов, а также здание магазина. Люди в результате разгула стихии не пострадали.

В данный момент в региональном Следственном комитете по данному инциденту возбуждено уголовное дело по 293 статье Уголовного кодекса РФ (халатность).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц из числа сотрудников местной администрации. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 5 природных пожаров, в результате которых огонь прошелся по площади, превышающей 870 гектаров.

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