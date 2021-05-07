Полицейские скрутили неадекватную женщину в Екатеринбурге

Инцидент случился 6 мая. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как свердловчанка босиком ходит по улице Викулова и пугает прохожих своим поведением. В результате стражи порядка задержали женщину. Она оказывала сопротивление.
Полицейские поместили гражданку в патрульный автомобиль, а затем, в виду ее состояния, передали бригаде медиков,сообщили Ура.ру в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, в конце марта в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали у ТРЦ подростка, который оскорблял людей, вел себя неадекватно и имел признаки алкогольного опьянения.