Полицейские скрутили неадекватную женщину в Екатеринбурге

Полицейские скрутили неадекватную женщину в Екатеринбурге
Полицейские скрутили неадекватную женщину в Екатеринбурге
Сегодня, 18:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге женщину, которая вела себя неадекватно.

Инцидент случился 6 мая. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как свердловчанка босиком ходит по улице Викулова и пугает прохожих своим поведением. В результате стражи порядка задержали женщину. Она оказывала сопротивление.

Полицейские поместили гражданку в патрульный автомобиль, а затем, в виду ее состояния, передали бригаде медиков,сообщили Ура.ру в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Видео:скриншот видео URA.RU

Напомним, в конце марта в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали у ТРЦ подростка, который оскорблял людей, вел себя неадекватно и имел признаки алкогольного опьянения.

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Екатеринбург
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