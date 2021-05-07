Учредителю мотоклуба «Черные ножи» грозит три года тюрьмы за избиение в Екатеринбурге

Учредителю мотоклуба «Черные ножи» грозит три года тюрьмы за избиение в Екатеринбурге
Учредителю мотоклуба «Черные ножи» грозит три года тюрьмы за избиение в Екатеринбурге
Сегодня, 22:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Учредитель байкерского клуба «Черные ножи» предстанет перед судом из-за избиения соклубника.

Алексей Веденин является профессиональным боксером. По версии следствия, в одном из кафе Екатеринбурга мужчина проломил череп другому соклубнику за то, что последний вырази неудовольствие политикой руководителя, пишет E1.

В итоге пострадавший стал инвалидом. В настоящий момент закончилось расследование уголовного дело. Алексею Веденину грозит до трех лет лишения свободы по части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, 6 мая сообщалось, как трое молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга. На счету банды уже несколько пострадавших. Преступников разыскивает полиция.

Сюжеты:
Екатеринбург
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