Учредителю мотоклуба «Черные ножи» грозит три года тюрьмы за избиение в Екатеринбурге

Алексей Веденин является профессиональным боксером. По версии следствия, в одном из кафе Екатеринбурга мужчина проломил череп другому соклубнику за то, что последний вырази неудовольствие политикой руководителя, пишет E1.
В итоге пострадавший стал инвалидом. В настоящий момент закончилось расследование уголовного дело. Алексею Веденину грозит до трех лет лишения свободы по части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Напомним, 6 мая сообщалось, как трое молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга. На счету банды уже несколько пострадавших. Преступников разыскивает полиция.