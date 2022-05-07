Менявшего колесо на фуре мужчину задавил насмерть водитель на свердловской трассе

Дорожная авария произошла утром 7 мая. Предварительно установлено, что водитель Volvo с полуприцепом задел боком полуприцеп МАЗа, который стоял на обочине. В это время водитель фуры менял колесо, а мужчина в иномарке наехал на него. В результате 66-летний пешеход умер на месте ДТП.
Водитель Volvo за рулем 14 лет, за это время привлекался к ответственности за нарушение ПДД 26 раз. В момент аварии он был трезвым. Свердловчанин пояснил, что видел МАЗ на обочине, но водителя на трассе не заметил. Он попытался перестроиться на соседнюю полосу движения, но там ехала другая машина.
По факту произошедшей трагедии проводится проверка, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, молодой человек и две девушки погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом, груженным щебнем.