Менявшего колесо на фуре мужчину задавил насмерть водитель на свердловской трассе

Водитель Volvo за рулем 14 лет, за это время привлекался к ответственности за нарушение ПДД 26 раз. В момент аварии он был трезвым. Свердловчанин пояснил, что видел МАЗ на обочине, но водителя на трассе не заметил. Он попытался перестроиться на соседнюю полосу движения, но там ехала другая машина.