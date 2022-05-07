Новый знакомый украл 100 тысяч у тагильчанки в баре на проспекте Строителей

Заявление в правоохранительные органы написала 50-летняя тагильчанка. По ее словам, в ночь с 22 на 23 апреля она познакомилась с мужчиной в баре на проспекте Строителей, 27. Затем они стали вместе выпивать, а она забыла в заведении сумку, в которой было 100 тысяч рублей.