Новый знакомый украл 100 тысяч у тагильчанки в баре на проспекте Строителей

Заявление в правоохранительные органы написала 50-летняя тагильчанка. По ее словам, в ночь с 22 на 23 апреля она познакомилась с мужчиной в баре на проспекте Строителей, 27. Затем они стали вместе выпивать, а она забыла в заведении сумку, в которой было 100 тысяч рублей.
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как подозреваемый вышел из бара, прихватив сумку новой знакомой. Затем он вернулся с кошельком, достал деньги и спрятал в карман. Документы потерпевшей были обнаружены в районе железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба МУ МВД России Нижнетагильское.
Если вам известна личность этого мужчины, просьба сообщить по телефону (3435) 97-64-02.
Напомним, полиция также разыскивает лысого мужчину, который украл оставленные на столе вещи в Бургер Кинге на улице Ленина, 22.