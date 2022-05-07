Пьяная женщина родила двойню во время застолья в Вологде

Женщина была на 27 неделе беременности. Двойняшек в экстренном порядке доставили в больницу, у них в крови были обнаружены препарат для лечения эпилепсии, этиловый и изопропиловый спирты и ацетон. Токсиколог Вологодской областной клинической больницы отметил, что за 30 лет работы он никогда не видел такие анализы у новорожденных.