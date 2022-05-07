Пьяная женщина родила двойню во время застолья в Вологде

Женщина была на 27 неделе беременности. Двойняшек в экстренном порядке доставили в больницу, у них в крови были обнаружены препарат для лечения эпилепсии, этиловый и изопропиловый спирты и ацетон. Токсиколог Вологодской областной клинической больницы отметил, что за 30 лет работы он никогда не видел такие анализы у новорожденных.
Медики сразу подключили младенцев к аппаратам ИВЛ и ввели необходимые лекарства. Они продолжают бороться за жизнь малышей, сообщает «Газета.ру».
Напомним, осенью 2021 года в Екатеринбурге женщина родила мальчика на приеме у гинеколога. Ребенок оказался здоров.