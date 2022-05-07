В ДТП с машиной из кортежа главы Калмыкии погиб 11-летний ребенок

В ДТП с машиной из кортежа главы Калмыкии погиб 11-летний ребенок
В ДТП с машиной из кортежа главы Калмыкии погиб 11-летний ребенок
Сегодня, 16:33ПроисшествияФото: МВД по республике Калмыкия
11-летний мальчик погиб в аварии с участием автомобиля из кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова. Еще три человека пострадали.

ДТП произошло 6 мая, когда Хасиков возвращался с торжественного митинга, посвященного Дню победы. Автомобиль Toyota Land Cruiser, следовавший в кортеже главы, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio, сообщает МВД по республике Калмыкия.

Внедорожник принадлежит администрации главы республике, по данным ТАСС. Однако сам Бату Хасиков в иномарке находиться не мог, в ней ехали сотрудники службы протокола. Расследование дела глава взял под личный контроль. Результаты будут доведены до общественности.

Напомним, 4 мая школьный автобус в Новоуральске попал в аварию. В результате пострадал 10-летний мальчик, ему потребовалась госпитализация.

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