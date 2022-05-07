В ДТП с машиной из кортежа главы Калмыкии погиб 11-летний ребенок

Внедорожник принадлежит администрации главы республике, по данным ТАСС. Однако сам Бату Хасиков в иномарке находиться не мог, в ней ехали сотрудники службы протокола. Расследование дела глава взял под личный контроль. Результаты будут доведены до общественности.