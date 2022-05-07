В Екатеринбурге осудили издевающегося над сослуживцами солдата

Екатеринбургский солдат как минимум три раза избил своих сослуживцев, также различными способами издевался над ними. За это юношу отправили в дисциплинарную воинскую часть.

В Екатеринбурге солдат заставлял сослуживцев кричать «кукареку», бил их и требовал обращаться к нему как к «товарищу полковнику». В результате юношу перевели в дисциплинарную воинскую часть на пять месяцев, передает Е1. Известно, что нарушителя правопорядка зовут Салим Магомедов. Он рядовой. За его деяния его осудили по уголовному кодексу. По данным правоохранителей, осенью прошлого года Магомедов трехкратно избивал сослуживцев. Это только те случаи, которые удалось подтвердить. К примеру, он ударил ефрейтора за то, что тот не стал оказывать ему помощь в уборке территории. Затем он побил другого солдата, который медленно принимал дежурство. Затем под горячую руку нарушителя попал солдат, который не захотел дать ему сигарету.

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