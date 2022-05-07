В лесу Каменска-Уральского нашли 18-летнюю пропавшую девушку

В лесу Каменска-Уральского нашли 18-летнюю пропавшую девушку
В лесу Каменска-Уральского нашли 18-летнюю пропавшую девушку
Сегодня, 11:50ПроисшествияФото: pixabay.com
Девушку из Каменска-Уральского, пропавшую 5 мая, нашли живой в лесу. Девушка ушла из дома не взяв необходимых для жизни лекарств.

В лесу Каменска-Уральского нашли живой 18-летнюю пропавшую девушку Юлию Бушманову. Ранее сообщалось, что подросток вышла из дома еще вечером 5 мая, но домой не вернулась.

Выдвигались даже версии о том, что девушка могла сознательно покинуть дом, так как в последнее время много рассуждала о смерти.

В результате мама Юлии написала в соцсетях, что девушку нашли живой в лесу. Там она провела сутки. Как девушка оказалась там, неизвестно.

В Свердловской области завершились поиски 18-летней Юлии Бушмановой, которая 5 мая ушла из дома и к вечеру не вернулась. Мать девушки Анастасия Филатова сообщила в соцсетях, что Юлия найдена, жива.

Напомним, что, покинув дом 5 мая девушка не взяла с собой жизненно важных при ее диагнозе лекарств. Ее мама полагала, что подросток могла сделать это намеренно.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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