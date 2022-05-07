В Новоуральске в ДТП со школьным автобусом пострадал 10-летний мальчик

В Новоуральске в ДТП со школьным автобусом пострадал 10-летний мальчик
В Новоуральске в ДТП со школьным автобусом пострадал 10-летний мальчик
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: pixabay.com
На трассе Новоуральск – д. Починок школьный автобус врезался в автомобиль, который ехал по автодороге впереди него. Мальчик-пассажир ударился головой о поручень.

В Новоуральске автобус со школьниками попал в аварию. ДТП произошло 4 мая в 15.40 на трассе Новоуральск – д. Починок. В результате 10-летнему пассажиру потребовалась медпомощь, сообщает «Твой континент».

Известно, что водитель вез детей из «СОШ с. Тарасково» в поселок Калиново. Впереди ехал автомобиль «Тайота». Водитель автобуса слишком близко ехал к данному автомобилю, из-за чего и произошло столкновение.

10-летний мальчик несмотря на то, что был пристегнут ремнем безопасности, ударился головой о поручень. Ребенку потребовалась госпитализация в медучреждение Новоуральска.

Школьнику поставили диагноз: ушиб, кровоизлияние в области лба. После оказания помощи его отпустили домой. В отношении водителя возбудили дело по административному кодексу.

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