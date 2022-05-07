Вандалы ломают новые электронные табло на остановках в Нижнем Тагиле

Это ж как ногами своими надо махать, чтобы так изгадить? И удивительно еще, что оно выстояло натиску вандалов, сообщил подписчик паблика «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте.
Однако в МУП «Сигнал-3», которое обслуживает и следит за работой электронных табло, журналисту TagilCity.ru сообщили, что к ним не поступало никаких сигналов о порче оборудования.
На каждом остановочном павильоне в Нижнем Тагиле нет камер видеонаблюдения. На сегодняшний день защиты от вандалов как таковой нет, но будем рассматривать вопрос об обеспечении сохранности и принятии мер по защите оборудования, рассказал редакции TagilCity.ru ио обязанностей директора МУП «Сигнал-3» Алексей Панченко.
Напомним, в Нижнем Тагиле работает 10 информационных табло в разных районах города. Они были установлены для удобства горожан, чтобы они могли следить за расписанием автобусов и маршруток.