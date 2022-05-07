Вандалы ломают новые электронные табло на остановках в Нижнем Тагиле

Вандалы ломают новые электронные табло на остановках в Нижнем Тагиле
Вандалы ломают новые электронные табло на остановках в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:53ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Неизвестные испинали ногами новое электронное табло на остановке на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.

Это ж как ногами своими надо махать, чтобы так изгадить? И удивительно еще, что оно выстояло натиску вандалов, сообщил подписчик паблика «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте.

Фото:ЧП Нижний Тагил ВКонтакте

Однако в МУП «Сигнал-3», которое обслуживает и следит за работой электронных табло, журналисту TagilCity.ru сообщили, что к ним не поступало никаких сигналов о порче оборудования.

На каждом остановочном павильоне в Нижнем Тагиле нет камер видеонаблюдения. На сегодняшний день защиты от вандалов как таковой нет, но будем рассматривать вопрос об обеспечении сохранности и принятии мер по защите оборудования, рассказал редакции TagilCity.ru ио обязанностей директора МУП «Сигнал-3» Алексей Панченко.

Напомним, в Нижнем Тагиле работает 10 информационных табло в разных районах города. Они были установлены для удобства горожан, чтобы они могли следить за расписанием автобусов и маршруток.

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