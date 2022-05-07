Вандалы ломают новые электронные табло на остановках в Нижнем Тагиле

На каждом остановочном павильоне в Нижнем Тагиле нет камер видеонаблюдения. На сегодняшний день защиты от вандалов как таковой нет, но будем рассматривать вопрос об обеспечении сохранности и принятии мер по защите оборудования, рассказал редакции TagilCity.ru ио обязанностей директора МУП «Сигнал-3» Алексей Панченко.