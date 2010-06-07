Традиционный слёт туристов г. Нижний Тагил пройдёт в этом году 19-20-го июня
7 июня 2010, 16:14ПроисшествияArtem
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Слэк-лайн, велоориентирование, водное поло на катамаранах – слёт туристов в этом году будет необычным.
Он пройдёт, как и в прежние годы, на Голубых озёрах. Кроме традиционной спортивной пешеходной дистанции, туристам предложили соревнования по пешему и велосипедному ориентированию. Туристов-водников развлечёт канаполо – игра в мяч на катамаранах. Также показать свою ловкость и чувство равновесия можно будет в соревнованиях по слэк-лайну – хождению по стропе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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