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Традиционный слёт туристов г. Нижний Тагил пройдёт в этом году 19-20-го июня
Сюжеты:
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Традиционный слёт туристов г. Нижний Тагил пройдёт в этом году 19-20-го июня

7 июня 2010, 16:14ПроисшествияArtem
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