На пешеходном переходе на Вагонке сбили женщину

Как сообщают очевидцы, на местопроисшествия была вызвана скорая помощь. В результате ДТП женщине поставилидиагноз сотрясение головного мозга, ушиб поясничной области. Женщина оказаласьв состоянии алкогольного опьянения. От предложенной госпитализации она отказалась.Очевидцы также рассказывают, что удар был достаточно сильным, происшествиемогло закончиться плачевно.