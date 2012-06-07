На пешеходном переходе на Вагонке сбили женщину
7 июня 2012, 17:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На проспекте Вагоностроителей, недалеко от конечной остановки маршрутного такси №50 на пешеходном переходе сбили женщину 1957 года рождения. Водитель автомобиля «Тойота», мужчина 1986 года рождения ехал со стороны улицы Сибирской в сторону улицы Зари.
Как сообщают очевидцы, на местопроисшествия была вызвана скорая помощь. В результате ДТП женщине поставилидиагноз сотрясение головного мозга, ушиб поясничной области. Женщина оказаласьв состоянии алкогольного опьянения. От предложенной госпитализации она отказалась.Очевидцы также рассказывают, что удар был достаточно сильным, происшествиемогло закончиться плачевно.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей