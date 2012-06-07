Сотрудники ДПС, пропуская чиновничий кортеж, закрыли движение для машины скорой с умирающим человеком (ВИДЕО)

В Ленинградской области разгорелся скандал, после того как в Сети появилась видеозапись с авторегистратора, сделанная под Всеволожском 25 октября прошлого года. На ней видно, как машины стоят на перекрестке, ожидая, пока проедет кортеж Сергея Нарышкина, который в то время был главой администрации президента РФ.