Сотрудники ДПС, пропуская чиновничий кортеж, закрыли движение для машины скорой с умирающим человеком (ВИДЕО)
7 июня 2012, 11:21ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Врачам не удалось довезти пациента живым.
В Ленинградской области разгорелся скандал, после того как в Сети появилась видеозапись с авторегистратора, сделанная под Всеволожском 25 октября прошлого года. На ней видно, как машины стоят на перекрестке, ожидая, пока проедет кортеж Сергея Нарышкина, который в то время был главой администрации президента РФ.
Среди машин - карета скорой помощи с включенным звуковым сигналом.
Скорая простояла на перекрестке почти минуту, на записи видно, что врач просит сотрудника ДПС пропустить машину, позже полицейский заявил, что не слышал этого.
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