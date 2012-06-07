В результате ДТП на Красном Камне скончалась женщина (ФОТО)

Он двигался по территории рынка задним ходом, и, совершивнаезд, попытался скрыться с места преступления. Однако в ходеоперативно-розыскных мероприятий водитель Газели был найден. Преступником оказался 18-летниймолодой человек, который даже не имел водительского удостоверения.