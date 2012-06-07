В результате ДТП на Красном Камне скончалась женщина (ФОТО)
7 июня 2012, 14:48Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
От повреждений в результате ДТП скончалась женщина-пешеход 1951 года рождения. По данным пресс-службы ГИБДД, все произошло вчера в 12:30 на Красном Камне. На перекрестке улиц Береговая - Краснокаменская, где находится «букатинский» рынок на женщину наехал водитель ГАЗ-322132.
Он двигался по территории рынка задним ходом, и, совершивнаезд, попытался скрыться с места преступления. Однако в ходеоперативно-розыскных мероприятий водитель Газели был найден. Преступником оказался 18-летниймолодой человек, который даже не имел водительского удостоверения.
Фото предоставлено пресс-службой нижнетагильского ГИБДД.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей