Два частных дома с банями и автомобиль Nissan сгорели в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Первый крупный пожар, которому был присвоен повышенный номер 1-БИС, произошел ночью 4 июня на улице Дружинина. Около трех часов ночи пожарным сообщили о загорании в доме №31. Огонь не на шутку разыгрался и охватил площадь в 132 квадратных метра:

Сгорела крыша, повреждено чердачное перекрытие дома. Также сгорела баня сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Около часа заняла у пожарных борьба с огнем, но окончательно закончить свою работу они смогли уже под утро, в половину седьмого. Пожарные дознаватели считают, что пожар начался с бани. Причиной называют неправильную эксплуатацию печи.

Похожий пожар произошел двое суток спустя, 6 июня, на улице Зеленстроевская. Как и в первом случае, ночью, в 3:35, загорелся частный дом и стоящая по соседству баня. Пожару был присвоен повышенный номер 1-БИС. Площадь пожара составила 105 квадратных метров. Сгорели кровля и перекрытия частного дома, надворные постройки, баня и автомобиль Nissan Serena. В жилом доме повреждено домашнее имущество. Причина устанавливается.

Пожар обнаружили соседи. В это время в доме находились хозяева - муж и жена. Они спали. Проснувшись, обнаружили, что пожар уже охватил крытый двор, в котором стоял автомобиль. Мужчина и женщина своевременно эвакуировались из горящего здания.

Кроме того, за выходные произошли пожары поменьше. Так, 4 июня на улице Пихтовая замыкание электропроводки привело к пожару в квартире 9-этажного дома.

5 июня в коллективном саду УВЗ №1, на Восточном шоссе, из-за неосторожности оставшихся неизвестными тагильчан сгорел сарай.

В ночь с 4 на 5 число под Нижним Тагилом сгорели два садовых домика.