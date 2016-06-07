Сотрудники аэропорта Кольцово обкрадывали пассажиров

Не смущали похитителей даже видеокамеры, в большом количестве расположенные на всей территории аэропорта. По версии следствия, наводчиками являлись сотрудники службы безопасности, производящие проверку багажа при регистрации. Непосредственные хищения происходили в багажном отсеке самолетов, которые, как известно, системами слежения не оборудованы. Таким образом, грузчики имели возможность присваивать личные вещи пассажиров, не опасаясь попасть на запись.

На данный момент по факту хищений ведется следствие. По имеющимся материалам, сумма ущерба, нанесенного пассажирам, может достигать сотен тысяч рублей. В результате работы транспортной полиции на начало июня получено 9 явок с повинной от сотрудников аэропорта. Руководство воздушной гавани находится в поиске законных причин для увольнения недобросовестных сотрудников. Ведь до тех пор, пока ведется следствие, а приговор не вынесен, они имеют право работать.