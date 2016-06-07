Трагедия в Березовском: бабушке грозит срок за вину в гибели внучки

Выяснилось, что пожилая женщина не убедилась в том, горит ли зеленый сигнал светофора, и повела внучек через дорогу. Водитель автобуса в это время начинал движение,не увидел пешеходов и наехал на ребенка.

Девочка скончалась на месте. Сейчас ее бабушке грозит срок по статье 268 ч.2. («нарушение пешеходом правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Наказание предусматривает до 4 лет заключения.

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила регулярно напоминают тагильчанам о правилах дорожного движения и просят их соблюдать. С начала 2016 года на дорогах Нижнего Тагила пострадали уже 8 ребят.