Трагедия в Березовском: бабушке грозит срок за вину в гибели внучки
7 июня 2016, 12:05Происшествия
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В конце марта 2016 года в Березовском автобус насмерть сбил 5-летнего ребенка. Девочку вместе с младшей сестрой через дорогу переводила бабушка.
Выяснилось, что пожилая женщина не убедилась в том, горит ли зеленый сигнал светофора, и повела внучек через дорогу. Водитель автобуса в это время начинал движение,не увидел пешеходов и наехал на ребенка.
Девочка скончалась на месте. Сейчас ее бабушке грозит срок по статье 268 ч.2. («нарушение пешеходом правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Наказание предусматривает до 4 лет заключения.
Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила регулярно напоминают тагильчанам о правилах дорожного движения и просят их соблюдать. С начала 2016 года на дорогах Нижнего Тагила пострадали уже 8 ребят.
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