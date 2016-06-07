В Екатеринбурге фура разорвала борт трамвая (ФОТО, ВИДЕО)

Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Инцидент произошел в момент, когда грузовик начал совершать поворот. При этом трамвай попал в слепую зону водителя фуры. Движущийся трамвай напоролся на прицеп, который выехал на трамвайные пути. Весь правый бок трамвая оказался поврежден.

Медики госпитализировали двух девочек, на которых упало стекло. Одной пострадавшей 13 лет, другой — 3 года. У них диагностировали ссадины и сотрясение головного мозга.

Фото и видео портала E1.RU

Авария вызвала образование пробки на улице Екатеринбурга. Позже поврежденный вагон был переправлен в трамвайное депо.

Полиция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства этого инцидента.