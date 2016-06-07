В Екатеринбурге фура разорвала борт трамвая (ФОТО, ВИДЕО)
7 июня 2016, 19:45ПроисшествияДенис Таратонов
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Сегодня около часа дня в Екатеринбурге фура с прицепом во время поворота задела трамвай и разорвала его правый борт. В происшествии пострадали несовершеннолетние.
Сюжеты: Екатеринбург
Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Инцидент произошел в момент, когда грузовик начал совершать поворот. При этом трамвай попал в слепую зону водителя фуры. Движущийся трамвай напоролся на прицеп, который выехал на трамвайные пути. Весь правый бок трамвая оказался поврежден.
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Медики госпитализировали двух девочек, на которых упало стекло. Одной пострадавшей 13 лет, другой — 3 года. У них диагностировали ссадины и сотрясение головного мозга.
Фото и видео портала E1.RU
Авария вызвала образование пробки на улице Екатеринбурга. Позже поврежденный вагон был переправлен в трамвайное депо.
Полиция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства этого инцидента.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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