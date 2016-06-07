В Нижнем Тагиле на козырек дома с третьего этажа упал мужчина (ФОТО)

Инцидент произошел 5 июня на улице Попова. В службу «Скорой помощи» поступил звонок, в котором просили помочь мужчине, упавшем на козырек дома №23. Как сообщили очевидцы, он упал с третьего этажа. Медикам потребовалась помощь спасателей, чтобы перенести 36-летнего тагильчанина с козырька в машину скорой помощи. Спасатели положили пострадавшего на жесткие носилки, которые затащили в окно второго этажа. Оттуда его вынесли через подъезд.