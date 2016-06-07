В Нижнем Тагиле на козырек дома с третьего этажа упал мужчина (ФОТО)
7 июня 2016, 18:45ПроисшествияДенис Таратонов
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В прошедшее воскресенье в Нижнем Тагиле мужчина упал с третьего этажа на козырек дома. Помощь в перемещении пострадавшего медикам оказывали спасатели.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 5 июня на улице Попова. В службу «Скорой помощи» поступил звонок, в котором просили помочь мужчине, упавшем на козырек дома №23. Как сообщили очевидцы, он упал с третьего этажа. Медикам потребовалась помощь спасателей, чтобы перенести 36-летнего тагильчанина с козырька в машину скорой помощи. Спасатели положили пострадавшего на жесткие носилки, которые затащили в окно второго этажа. Оттуда его вынесли через подъезд.
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Осмотр медиками не выявил у мужчины переломов. Тем не менее, пострадавшего отвезли на лечение в больницу. Сейчас полиция выясняет, какие обстоятельства привели к этому происшествию.
Днем позже, 6 июня, ученица 10 класса выбросилась из окна в Екатеринбурге.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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