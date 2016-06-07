В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на ул. Полярная погиб мужчина
7 июня 2016, 11:10ПроисшествияПавел Щербина
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Сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Полярная поступило в пожарную охрану 6 июня в 19:11.
Сюжеты: Нижний Тагил
Через 8 минут к месту пожара прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №13. К тому моменту площадь пожара составляла 9 кв. метров. Горели домашние вещи на кухне. В ходе разведки в комнате пожарные обнаружили мужчину 1961 года рождения, владельца дома – он ещё дышал, однако реанимационные мероприятия результата не дали, сообщает Отдел надзорной деятельности г. Нижнего Тагила.
Мужчина скончался из-за отравления угарным газом. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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