В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на ул. Полярная погиб мужчина

Через 8 минут к месту пожара прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №13. К тому моменту площадь пожара составляла 9 кв. метров. Горели домашние вещи на кухне. В ходе разведки в комнате пожарные обнаружили мужчину 1961 года рождения, владельца дома – он ещё дышал, однако реанимационные мероприятия результата не дали, сообщает Отдел надзорной деятельности г. Нижнего Тагила.