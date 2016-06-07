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В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на ул. Полярная погиб мужчина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на ул. Полярная погиб мужчина

7 июня 2016, 11:10ПроисшествияПавел Щербина
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