Взрыв в Стамбуле забрал 11 жизней. Россиян среди пострадавших нет

По словам губернатора Стамбула, теракт унес жизни 11 человек, в их числе семь полицейских. Ранения различной степени тяжести получили еще 36 человек. Информации о том, что среди пострадавших были россияне, в Генконсульство РФ на данный момент не поступало.

Предполагается, что было использовано самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, которое могло находиться в автомобиле неподалеку от остановки. Сейчас место происшествия оцеплено, все возможные подъезды к нему перекрыты. На данный момент ни одна группировка не объявила о взятии на себя ответственности за произошедшее.