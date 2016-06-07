Взрыв в Стамбуле забрал 11 жизней. Россиян среди пострадавших нет
7 июня 2016, 17:15Происшествия
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Местом проведения теракта стала автобусная остановка в центре города вблизи от одного из главных университетов Стамбула. Неподалеку от эпицентра взрыва находился автобус, перевозивший спецназ полиции.
По словам губернатора Стамбула, теракт унес жизни 11 человек, в их числе семь полицейских. Ранения различной степени тяжести получили еще 36 человек. Информации о том, что среди пострадавших были россияне, в Генконсульство РФ на данный момент не поступало.
Предполагается, что было использовано самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, которое могло находиться в автомобиле неподалеку от остановки. Сейчас место происшествия оцеплено, все возможные подъезды к нему перекрыты. На данный момент ни одна группировка не объявила о взятии на себя ответственности за произошедшее.
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