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19-летний житель Краснотурьинска напал с ножом на пенсионерку: ему нужны были деньги на алкоголь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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19-летний житель Краснотурьинска напал с ножом на пенсионерку: ему нужны были деньги на алкоголь

7 июня 2017, 12:45Происшествия
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