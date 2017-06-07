19-летний житель Краснотурьинска напал с ножом на пенсионерку: ему нужны были деньги на алкоголь
7 июня 2017, 12:45Происшествия
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В Краснотурьинске суд огласил приговор 19-летнему местному жителю, обвиняемому в краже денег у пенсионерки.
Установлено, что молодой человек вошел в квартиру к доверчивой пожилой женщине и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги. Пенсионерка отдала ему 2040 рулей.
После инцидента женщина позвонила в полицию. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 19-летний, ранее судимый местный житель. Он вел асоциальный образ жизни. В содеянном он признался и пояснил, что очень хотел выпить, но не знал, где взять денег.
Суд признал молодого человека виновным и назначил 5 лет лишения свободы, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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