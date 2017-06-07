79-летний водитель сбил восьмилетнего мальчика в Богдановиче и скрылся с места ДТП
7 июня 2017, 08:00Происшествия
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79-летний житель Богдановича на Daewoo Matiz накануне, 5 июня, сбил восьмилетнего мальчика.
ДТП произошло на пешеходном переходе улицы Ленина. После наезда, водитель скрылся с места аварии. Мальчик был госпитализирован с травмой головы и сотрясением мозга.
Личность и местоположение водителя были установлены, пишет Уралинформбюро.
Помимо ответственности за ДТП, ему грозит наказание за то, что он скрылся с места аварии. Напомним, санкция предусматривает лишение прав или административный арест на 15 суток.
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