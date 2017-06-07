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79-летний водитель сбил восьмилетнего мальчика в Богдановиче и скрылся с места ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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79-летний водитель сбил восьмилетнего мальчика в Богдановиче и скрылся с места ДТП

7 июня 2017, 08:00Происшествия
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