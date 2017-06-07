Екатеринбуржцы чуть не устроили самосуд над буйным мужчиной (ВИДЕО)

Как пишет Е1, во дворе жилого дома мужчина, предположительно наркоман, приставал к детям, кричал, прыгал по машинам. Успокоить его удалось только силами нескольких жителей. Дебошира связали и вызвали полицию и медиков.

Очевидица происшествия рассказала, что она испугалась за хулигана, на него набросились сразу несколько жителей двора, которые кричали, что это педофил.