Екатеринбуржцы чуть не устроили самосуд над буйным мужчиной (ВИДЕО)
7 июня 2017, 11:20Происшествия
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В Екатеринбурге в одном из дворов жители чуть не устроили самосуд над буйным горожанином, который приставал к детям и прыгал по машинам.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, во дворе жилого дома мужчина, предположительно наркоман, приставал к детям, кричал, прыгал по машинам. Успокоить его удалось только силами нескольких жителей. Дебошира связали и вызвали полицию и медиков.
Очевидица происшествия рассказала, что она испугалась за хулигана, на него набросились сразу несколько жителей двора, которые кричали, что это педофил.
Мужчина доставлен в отделение полиции. Ведется разбирательство.
Видео: Е1
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