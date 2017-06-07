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Екатеринбуржцы чуть не устроили самосуд над буйным мужчиной (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржцы чуть не устроили самосуд над буйным мужчиной (ВИДЕО)

7 июня 2017, 11:20Происшествия
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