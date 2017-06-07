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Избиваемая ревнивым сожителем женщина кричала на весь двор: любовный треугольник нарушил ночной покой жителей центра Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избиваемая ревнивым сожителем женщина кричала на весь двор: любовный треугольник нарушил ночной покой жителей центра Нижнего Тагила

7 июня 2017, 18:20ПроисшествияПавел Щербина
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