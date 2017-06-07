Избиваемая ревнивым сожителем женщина кричала на весь двор: любовный треугольник нарушил ночной покой жителей центра Нижнего Тагила

О произошедшей под окнами драке и шуме соседей журналистам TagilCity.ru рассказала жительница дома № 19 на ул. Циолковского.

У меня ночью под окнами сосед бил пьяную сожительницу. Крики стояли на весь двор. Женщина в истерике кричала, что её убивают, спрашивала - «Где мой глаз? Где мой нос?». Мы вызвали полицию сообщила Юлия журналистам TagilCity.ru.

Через некоторое время после временного затишья прибыла полиция. О том, что происходило дальше, журналистам TagilCity.ru рассказали в пресс-службе УВД:

Произошла нередкая для нашего города ситуация - бытовой конфликт. Женщина 1980 г.р., её гражданский супруг 1972 г.р., и их общий знакомый 1994 г.р. занимались совместных распитием спиртного. На почве ревности её гражданского супруга к молодому человеку начался конфликт, свидетелями которого и стали жители двора. Прибывшие полицейские забрали мужчину 1972 г.р. в отделение, женщина от госпитализации или дачи показаний отказалась.

Однако на этом история не закончилась. Новый виток конфликта произошёл ближе к утру.

Они к утру снова вышли на улицу, муж слышал, как другой мужик из их квартиры бегал и ко всем и звонил с просьбой вызвать полицию рассказала Юлия журналистам TagilCity.ru.

В полиции рассказали, что поскольку против мужчины 1972 г.р. никто не дал показаний, после необходимых объяснений он был отпущен домой.

После дачи объяснений мужчина 1972 г.р. был отпущен домой. По возвращении, он застал свою гражданскую супругу в компании мужчины 1994 г.р. Между мужчинами произошёл конфликт, о котором доложили соседи. После этого они оба были доставлены в отделение сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

На текущий момент полиции неизвестно, станут ли мужчины урегулировать сложившуюся ситуацию правовым путём, но по факту жалоб граждан на шум и хулиганское поведение этих жителей дома участковым проводится проверка.