Серьезные ожоги получила во время пожара в частном доме жительница Березовского (ФОТО, ВИДЕО)
7 июня 2017, 10:35Происшествия
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Минувшей ночью в Березовском произошел серьезный пожар. Огонь охватил частный дом и надворные постройки общей площадью 200 кв. м.
Минувшей ночью на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре в частном секторе. Горел дом. В нем находилась женщина. Ее спасатели немедленно эвакуировали. Женщина получила ожоги 2-й и 3-й степени, пишет Е1.
Пожару присвоен уровень сложности 1-БИС из-за большой вероятности перекидывания огня на соседние постройки. В огне погибли домашние животные и домашний скот.
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Соседи потерпевшей рассказали, что за два последних дня это уже третий пожар в Березовском.
Фото, видео: Е1
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