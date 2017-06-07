Женщина пострадала во время урагана под Сосьвой: начата прокурорская проверка (ВИДЕО)
7 июня 2017, 11:45Происшествия
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В Сосьве прокуратура организовала проверку по факту травмирования женщины во время урагана.
Известно, что во время буйства стихии на женщину упала ветка тополя. Дерево находилось в непосредственной близости к жилым домам и в ведении УК. Оно могло представлять опасность для местных жителей.
Врачи диагностировали у пострадавшей ЧМТ и перелом ключицы.
Напомним, в Нижнем Тагиле во время урагана погиб мужчина, а на девушку упала крыша дома по ул. Ленина.
Фотоотчет – Ураган в Нижнем Тагиле 03.06.2017
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