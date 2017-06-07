Жительница Асбеста получила ожоги в результате пожара в многоэтажном доме (ВИДЕО)
7 июня 2017, 08:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Асбесте в 11:30 часов 5 июня произошел серьезный пожар в одной из квартир многоэтажного дома.
Предварительно известно, что возгорание случилось из-за протечки или перегрева баллона с газом в квартире на восьмом этаже.
Жительница дома была госпитализирована с ожогами лица и рук, передает Rupolit.
На место пожара выезжали 10 пожарных в сопровождении 3 спецмашин.
Возгорание удалось ликвидировать к полудню.
Видео: Rupolit
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей