Бывший зэк зарезал в Нижнем Тагиле подругу на глазах у ее детей
7 июня, 16:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 июня в доме на Октябрьском проспекте была убита 49-летняя жительница Нижнего Тагила. Подозреваемый — знакомый погибшей, который недавно вышел из мест лишения свободы.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, 34-летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, пришел в гости к своей подруге. Он связал женщину и ее детей, а затем нанес подруге несколько ножевых ранений. Причины поступка пока не известны.
В правоохранительных органах информацию подтвердили. Как рассказал руководитель следственного отдела СК по Тагилстроевскому району Пётр Понявин, женщина скончалась он ножевых ран на шее. Дети не пострадали. Сейчас подозреваемый находится в розыске, пишет АН «Между строк».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей