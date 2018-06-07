Частная баня сгорела в Черноисточинске под Нижним Тагилом (ФОТО)
7 июня, 10:00Происшествия
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В п. Черноисточинск Горноуральского городского округа 6 июня произошел пожар – сгорела частная баня.
Сюжеты: Пригород
В 8 часов вечера в п. Черноисточинск произошел пожар. На ул. Первомайская горела частная баня, площадь пожара составила 36 кв. м. Огнем повреждены перекрытия и стены деревянного строения. В ликвидации возгорания принимали участие 4 человека личного состава на 2-х единицах техники. Огонь ликвидирован в течение 20 минут, разборка сгоревших конструкций завершена в 9 часов вечера.
Причина возгорания и размер ущерба пока не установлены.
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Фото: ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО
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