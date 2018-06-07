Частная баня сгорела в Черноисточинске под Нижним Тагилом (ФОТО)

В 8 часов вечера в п. Черноисточинск произошел пожар. На ул. Первомайская горела частная баня, площадь пожара составила 36 кв. м. Огнем повреждены перекрытия и стены деревянного строения. В ликвидации возгорания принимали участие 4 человека личного состава на 2-х единицах техники. Огонь ликвидирован в течение 20 минут, разборка сгоревших конструкций завершена в 9 часов вечера.