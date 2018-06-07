ДТП произошло на перекрестке улиц Чайковского и Энтузиастов в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 июня, 23:15Происшествия
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6 июня примерно в 14.00 на Вагонке в Нижнем Тагиле произошло ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 июня днем на перекрестке улиц Чайковского и Энтузиастов произошло ДТП. На сделанной очевидцем фотографии видно, что у автомобиля «ВАЗ-2110» темно-зеленого цвета повреждена передняя часть. Еще один автомобиль стоит на тротуаре.
Подробности ДТП пока неизвестны.
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