Экс-начальник отдела полиции в Екатеринбурге обвиняется во взяточничестве

В Екатеринбурге закончилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере по ч. 2 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Осенью 2017 года обвиняемый совершил противоправное деяние, получив от предпринимателя 100 тысяч рублей. Также в ноябре того же года подсудимый попытался получить взятку в размере 500 тысяч рублей. Обвиняемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России при участии сотрудников полиции.

Следственное управление СК России по Свердловской области информирует, что уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.