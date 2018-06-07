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Экс-начальник отдела полиции в Екатеринбурге обвиняется во взяточничестве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-начальник отдела полиции в Екатеринбурге обвиняется во взяточничестве

7 июня, 15:00Происшествия
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