Перелом позвоночника и разрыв печени: тополь упал на мать с детьми в Полевском (ФОТО)

Женщина с двумя детьми, которым полгода и три года, гуляла в парке в момент, когда на нее упала ветка тополя. Со слов пострадавшей, она даже не успела понять, что произошло. Девушку госпитализировали с переломом позвоночника, ключицы, разрывом легкого и повреждением печени. Сейчас она прооперирована, но для дальнейшего лечения ей требуется транспортировка в Екатеринбург.