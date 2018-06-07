Перелом позвоночника и разрыв печени: тополь упал на мать с детьми в Полевском (ФОТО)
В Полевском 6 июня в 14.00 в парке у Дома культуры из-за сильного ветра на 24-летнюю женщину, гулявшую с детьми, упала большая ветка тополя.
Женщина с двумя детьми, которым полгода и три года, гуляла в парке в момент, когда на нее упала ветка тополя. Со слов пострадавшей, она даже не успела понять, что произошло. Девушку госпитализировали с переломом позвоночника, ключицы, разрывом легкого и повреждением печени. Сейчас она прооперирована, но для дальнейшего лечения ей требуется транспортировка в Екатеринбург.
Получается, лопнула печень, там делали разрез, лопнуло лёгкое, сломана ключица. Очень большая гематома на позвоночнике, её оставили до перевозки в Екатеринбург. Сейчас её ждут в стабилизации, чтобы перевезти её рассказал муж потерпевшей.
На месте ЧП работали правоохранители, сейчас следователями организована доследственная проверка, по результатам которой будет установлен круг виновных лиц, пишет Е1.
Фото: Е1
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