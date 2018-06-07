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Перелом позвоночника и разрыв печени: тополь упал на мать с детьми в Полевском (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перелом позвоночника и разрыв печени: тополь упал на мать с детьми в Полевском (ФОТО)

7 июня, 09:05Происшествия
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