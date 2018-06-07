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Студент в Новоуральске провалился в болото и утонул
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студент в Новоуральске провалился в болото и утонул

7 июня, 21:10Происшествия
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