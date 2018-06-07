Студент в Новоуральске провалился в болото и утонул
7 июня, 21:10Происшествия
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18-летний житель Новоуральска найден мертвым в болоте на территории города.
Парень пропал два дня назад. Родные не сразу начали его поиски. Тело студента нашли в болоте на территории одного из коллективных садов Новоуральска.
Как рассказал исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Новоуральску СУ СКР Егор Порошин, по результатам судебно-медицинской экспертизы причина смерти молодого человека — утопление.
По предварительным данным, парень провалился в трясину и утонул, пишет URA.RU.
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