Экс-начальнику СвЖД предъявили обвинения по четырем уголовным делам
Сегодня, 21:51ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Бывшему начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, сообщает информагентство Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
В отношении Миронова расследуются сразу четыре уголовных дела, связанных с отгрузкой щебенки при строительстве нового пути и со строительством подмосковного дома экс-начальника.
Напомним, Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года. В отношении него были возбуждены дела по статьям: «Получение должностным лицом взятки», «Злоупотребление служебными полномочиями». 18 февраля экс-главу СвЖД отправили под домашний арест.
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