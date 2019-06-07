Под Екатеринбургом водитель легковушки погиб при столкновении с фурой
Сегодня, 22:26ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария произошла на 316 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, сообщают «Европейско-азиатские новости».
Сюжеты: Екатеринбург
Столкновение произошло 7 июня в 18:30. Причина, по которой водитель легкового автомобиля Toyota Corolla выехал на встречную полосу остаётся пока что неизвестной. От столкновения с грузовиком Mercedes владелец иномарки получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Как позже установили сотрудники ГИБДД, в момент движения погибший не пристегнул ремень безопасности.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и подробности ДТП, опрашивают очевидцев происшествия. Движение по трассе затруднено, организовано реверсивное движение, транспортные потоки пропускаются по очереди.
Материалы по теме
Свердловская областьдтпаварияЕкатеринбург - Пермьлобовое столкновениетрассасмертельное дтпЕкатеринбург
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей