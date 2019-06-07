Под Екатеринбургом водитель легковушки погиб при столкновении с фурой

Столкновение произошло 7 июня в 18:30. Причина, по которой водитель легкового автомобиля Toyota Corolla выехал на встречную полосу остаётся пока что неизвестной. От столкновения с грузовиком Mercedes владелец иномарки получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Как позже установили сотрудники ГИБДД, в момент движения погибший не пристегнул ремень безопасности.