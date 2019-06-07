В Москве журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Полиция Москвы начала задерживать участников пикета в поддержку спецкора Ивана Голунова. Журналисты вышли с плакатами к зданию городского управления МВД.

Среди задержанных оказались журналисты Авел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня. В официальном заявлении МВД говорится, что у корреспондента нашли наркотики, запрещенные вещества также обнаружили в квартире Голунова.

Адвокат корреспондента Дмитрий Джулай считает, что наркотики были подброшены сотрудниками правоохранительных органов, так как полицейские отказались брать у журналиста смывы рук и срезы ногтей. Экспертиза могла бы подтвердить: прикасался или нет Голунов к наркотикам.