В Москве журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова
В Москве журналисты устроили у здания управления МВД одиночные пикеты в поддержку корреспондента Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщает издание «Медуза».
Полиция Москвы начала задерживать участников пикета в поддержку спецкора Ивана Голунова. Журналисты вышли с плакатами к зданию городского управления МВД.
Среди задержанных оказались журналисты Авел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов.
Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня. В официальном заявлении МВД говорится, что у корреспондента нашли наркотики, запрещенные вещества также обнаружили в квартире Голунова.
Адвокат корреспондента Дмитрий Джулай считает, что наркотики были подброшены сотрудниками правоохранительных органов, так как полицейские отказались брать у журналиста смывы рук и срезы ногтей. Экспертиза могла бы подтвердить: прикасался или нет Голунов к наркотикам.
Upd: Туманов и Азарсообщили, что всех задержанных на одиночных пикетах журналистов отпустили без составления протоколов.