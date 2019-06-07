В Нижнем Тагиле будут судить укравшего рельсы железнодорожника

По версии следствия, в начале октября 2018 года в поселке Привокзальном с одного из тупиковых железнодорожных путей похищены рельсы.

В ходе проверки полицейские выяснили, что к краже имеет отношение дорожный мастер станции Верхотурье. Мужчина на грузовом автомобиле вывез восемь 12-метровых рельсов марки Р-43.

После похищения железнодорожник стал монтировать из них новые пути для частного предприятия.