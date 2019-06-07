В Нижнем Тагиле будут судить укравшего рельсы железнодорожника
Сегодня, 21:40ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле перед судом предстанет железнодорожник, укравший недалеко от Верхотурья восемь рельсов для монтажа новых путей на частном предприятии, сообщает УМВД России по УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, в начале октября 2018 года в поселке Привокзальном с одного из тупиковых железнодорожных путей похищены рельсы.
В ходе проверки полицейские выяснили, что к краже имеет отношение дорожный мастер станции Верхотурье. Мужчина на грузовом автомобиле вывез восемь 12-метровых рельсов марки Р-43.
После похищения железнодорожник стал монтировать из них новые пути для частного предприятия.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
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