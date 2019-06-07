В Нижнем Тагиле минувшей ночью сгорела «Нива Шевроле»
Сегодня, 08:25ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Около 2-х часов ночи на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Дзержинского в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место выехали четыре сотрудника МЧС на двух единицах спецтехники. На площади два квадратных метра горел моторный отсек автомобиля «Нива Шевроле». Огонь был потушен за две минуты. О причинах пожара не сообщается.
В ночь на 31 мая в Нижнем Тагиле сгорели три иномарки на Уральском проспекте.
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