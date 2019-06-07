В Нижнем Тагиле в подвале жилого дома обнаружен труп мужчины
Сегодня, 22:22ПроисшествияФото: vk.com/chptagil
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Жители дома по улице Юности 3/4 в Нижнем Тагиле сообщили в социальных сетях о том, что из подвала их дома достали труп мужчины, сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщения об обнаружении тела стали поступать 7 июня, в 16:30. Одна из жительниц дома сообщила, что четыре дня назад её брат видел погибшего сидящим на лавке возле дома.
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Следователям теперь предстоит установить, носила ли смерть мужчины криминальный характер.
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