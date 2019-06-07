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#домахорошо
В Нижнем Тагиле в подвале жилого дома обнаружен труп мужчины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле в подвале жилого дома обнаружен труп мужчины

Сегодня, 22:22ПроисшествияФото: vk.com/chptagil
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