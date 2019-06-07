В Свердловской области подросток пострадал от удара током на железнодорожной станции
Сегодня, 14:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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7 июня близ железнодорожной станции «Бисертский завод» подросток получил травмы при ударе током, сообщает РЕН-ТВ.
По предварительной информации, школьник пробрался на территорию железнодорожной станции и взобрался на кран-путеукладчик, в результате этого он получил удар током и упал на землю.
Подросток госпитализирован с ожогами и черепно-мозговой травмой, полученной от падения.
По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку, им предстоит узнать, как несовершеннолетний пробрался на потенциально-опасную территорию.
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